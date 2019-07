Forti odori in paese, il sindaco mobilita l'Arpa

GUSSOLA (27 luglio 2019) - È da giorni che a Gussola si sono sentiti odori molto fastidiosi, sia fuori che all’interno del centro abitato. Ad avere la peggio sono stati i residenti degli agglomerati residenziali che sono appena al di fuori del centro abitato. Il forte disagio è stato creato dallo spandimento di gessi di defecazione, ovvero derivati da fanghi di depurazione che possono essere utilizzati in ambito agricolo come fertilizzanti. L’utilizzo di questi sottoprodotti è regolarmente consentito dalla legge sia nazionale che regionale. Dopo varie segnalazioni il sindaco Stefano Belli Franzini si è mosso immediatamente allertando l’ufficio tecnico e quello della polizia locale i quali sono intervenuti in modo tempestivo per approfondire e verificare la correttezza della documentazione in possesso dell’azienda che sta provvedendo allo spandimento. Questa è risultata e risulta in regola con i permessi e dalle analisi da loro fornite il materiale non risulta nocivo. Visti però i forti disagi soprattutto olfattivi, il sindaco ha allertato Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) e richiesto di provvedere alla campionatura del prodotto e di eseguire controanalisi in modo da confrontarle con quelle fornite dall’azienda. Il sindaco resta in attesa dei risultati: «Sulla materia serve un regolamento unico per tutti i Comuni del Casalasco».

