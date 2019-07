Farmacie, bilancio da record

VIADANA (27 luglio 2019) - Un fatturato che sfiora i 3 milioni di euro con un utile netto incrementato del 61% rispetto all’anno precedente: numeri da record per la società Farmacia Comunale di Viadana srl che ha chiuso l’esercizio 2018 con un trend in costante aumento nel corso degli anni. «Un risultato sicuramente molto soddisfacente — conferma il presidente Vittorio Bortolotti — nonostante la contrazione fatta registrare dal farmaco con ricetta. L’aumento del fatturato è in controtendenza rispetto al mercato ed è dovuto sicuramente alla professionalità, gentilezza e cortesia delle farmaciste e dei farmacisti collaboratori oltre ad una oculata gestione degli acquisti e dei costi nelle due farmacie». La prima in largo De Gasperi, la seconda al Parco commerciale della Gerbolina. Ottime notizie soprattutto per il proprietario e cioè il Comune di Viadana che, in base alla convenzione stipulata, ha ricevuto oltre 292 mila euro. È evidente, dunque, la forte spinta prodotta dai prodotti delle linee commerciali che negli ultimi anni hanno decisamente trasformato il business delle farmacie in tutta Italia.

