Il vescovo con la pagaia ha attraccato agli Amici del Po

CASALMAGGIORE (26 luglio 2019) - Partiti da Torricella di Sissa, sono arrivati alle 8 al lido Po i Pellegrini del Cammino di San Marco, guidati dal vescovo di Alessandria Guido Gallese, con due ore di anticipo sul programma. Accolti alla polisportiva Amici del Po, dove hanno incontrato Carlo Stassano, presidente dell’Atletica Interflumina, Paolo Antonini, presidente della Polisportiva, e don Claudio Rubagotti (che conosce da tanti anni monsignor Gallese), si sono trasferiti alla cascina Sereni per una visita alla mostra di piroghe e zattere. Alle 11 messa in Santa Maria, pranzo agli Amici del Po e nel primo pomeriggio partenza per Boretto.

