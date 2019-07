L'appello, "Lunga vita al siluro"

CASALMAGGIORE (26 luglio 2019) - Venti associazioni di pescatori unite per dire alla Regione Lombardia di non sprecate soldi per combattere i siluri perché sono una risorsa, non un danno. Questo il senso della missiva di ‘diffida’ «dall’operare un piano di contenimento di specie ittiche alloctone (definibile senza tema d’errore ‘sterminio sistematico e organizzato di specie ittiche’) trasmessa all’attenzione dell’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi.



Nella lettera, le associazioni osservano che «la presenza di specie aliene nelle nostre acque è stata causata dall’azione umana, così come l’inquinamento, lo sfruttamento del suolo e delle risorse idriche e ogni altro male che affligge la componente ecologica». Dunque, «pensare di migliorare l’ambiente e lo stato ecologico, uccidendo ciò che ancora riesce a sopravvivere, solo adducendo il pretesto che si tratta di specie non originarie dei nostri ecosistemi appare come una diretta contraddizione all’interpretazione letterale del Decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambiente) che, non tutela la ‘malinconia’ di una sparuta congrega di nostalgici pescatori, bensì tutela la vita ecologica in quanto bene inalienabile e indisponibile».

