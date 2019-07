Erba alta, segnaletica coperta e autovelox ko

PIADENA DRIZZONA (26 luglio 2019) - In questi giorni di calura africana le erbacce, sempre più alte, oscurano i cartelli di preavviso della presenza dell’autovelox posto lungo la provinciale Asolana e le sanzioni sono, conseguentemente, a rischio di ricorso. Servirebbe uno sfalcio ma si sa che i chilometri di strade provinciali sono tantissimi e il personale del servizio manutenzione strade della Provincia non abbonda, particolarmente nel periodo estivo. Di fatto, però, il rischio che qualche automobilista veda riconosciute le proprie ragioni nel caso in cui prendesse la multa in questi giorni c’è. I cartelli di presegnalazione devono essere visibili dagli automobilisti (o camionisti) in transito da una distanza di 150 metri: non è questo il caso dei cartelli posti nelle immediate vicinanze della rotonda a sud di Piadena (con direzione San Giovanni in Croce) e appena dopo la doppia curva di San Giovanni (con direzione Piadena).

Secondo le norme gli autovelox devono essere sempre segnalati preventivamente: ciò vale sia che si tratti di apparecchi fissi e automatici, sia che invece la postazione sia mobile ed utilizzata, all’occorrenza, da agenti della polizia (è il caso, per esempio, dei telelaser). Il verbale con la multa deve dare atto della presenza dei suddetti cartelli di avviso. Non basta che l’autovelox sia visibile e presegnalato dall’apposito cartello: occorre che il verbale dia atto dell’esistenza di questi cartelli di presegnalazione, indicando anche il punto (in genere, il chilometro progressivo della strada) dove essi sono posizionati. Il verbale, per essere valido, dovrà anche specificare se la postazione di controllo della velocità e la relativa segnaletica era temporanea o permanente. In assenza di queste necessarie informazioni, la contravvenzione potrà essere annullata.

