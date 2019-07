Recinto per il pitbull e patentino per i proprietari

SABBIONETA (26 luglio 2019) - L’allarme per il pitbull che aveva aggredito nelle scorse settimane un altro cane in via Piccola Atene è rientrato dopo il tempestivo intervento dell’Ats Valpadana e del Comune. Per lui è stato costruito un apposito recinto di sicurezza da un’altra parte del giardino della villetta dove si trova e ai proprietari è stato indicato di frequentare un corso che consenta loro di tenere nella loro abitazione un esemplare di quel genere in tutta sicurezza.

Sembra finito, dunque, l’incubo che per diverso tempo aveva agitato i sonni dei residenti nella zona, disagio che era sfociato nell’aggressione da parte del pitbull (una femmina di due anni) ai danni di un altro cagnolino e nell’uccisione di un gatto. Il cane aveva scavalcato il cancello aggredendo l’altro animale mentre era a passeggio con il suo padrone.

