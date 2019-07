Food truck festival: la fiera cambia sapore

PIADENA DRIZZONA (25 luglio 2019) - Sarà il Piadena Food Truck Festival uno dei punti di forza della 61esima edizione della Fiera settembrina. Il festival, cioè dei furgoncini più o meno grandi su cui si cuoce e si serve street food, cibo da strada.

«I migliori food truck provenienti da tutta Italia animeranno il piazzale delle scuole da venerdì 6 a lunedì 9 settembre regalandoci piatti prelibati», dicono alla Pro loco di Piadena Drizzona, organizzatrice della manifestazione. «Dalla carne alla griglia alle specialità di pesce, dagli immancabili hamburger gourmet alla polenta da passeggio. Insomma dall’aperitivo al dolce, per accontentare tutti».

La fiera proporrà anche tanta musica. Venerdì 6 al Palasport ci sarà The Official Pooh Tribute Band. Sabato 7 sono attesi i Killer Queen, ‘Official Italian Queen Performers’. Domenica 8 Yano Music Machine. La serata del lunedì, come da consolidata tradizione, sarà occupata dalla Corrida, una manifestazione che negli ultimi anni ha sempre fatto centro in termini di presenze: ai giardini pubblici, ogni volta, accorrono centinaia di persone per assistere ad esibizioni di ogni tipo: dal canto al cabaret ai balletti. La conclusione sarà affidata, come sempre, allo spettacolo pirotecnico. L’assessorato alla Cultura, dal canto suo, ha organizzato delle mostre che arricchiranno la manifestazione di ulteriori occasioni di intrattenimento. I dettagli sulle iniziative organizzate dalla Pro loco e dal Comune verranno illustrati nelle prossime settimane. Per il 2019 la Pro loco ha scelto uno slogan che è un gioco di parole: ‘Fiera di esserci’.

