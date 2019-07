Danneggia l'auto dell'ex, la donna e i figli trasferiti in una struttura protetta

CASALMAGGIORE (24 luglio 2019) - Le operatrici del Centro Antiviolenza M.I.A. di Casalmaggiore, in seguito ai gravissimi fatti verificatisi il 22 novembre a danno di una donna e dei suoi bambini (le minacce da parte del marito con i danneggiamenti all'auto della moglie), ritengono necessario sensibilizzare l'opinione pubblica con particolare riferimento agli organismi dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, al fine di prevenire ulteriori e irreparabili fatti di violenza. Hanno parlato oggi della vicenda la presidente di M.I.A. Annise Grandi, affiancata da Greta Savazzi, riferendo che la donna e i figli sono stati trasferiti in una struttura protetta per evitare loro ulteriori rischi.

"Alice (nome di fantasia) si rivolge per la prima volta al Centro Antiviolenza nell'ottobre 2018, portando alla nostra attenzione una situazione famigliare caratterizzata da un elevato grado di violenza fisica, psicologica ed economica agita dal marito nei suoi confronti, spesso alla presenza dei due figli minori; una violenza divenuta nel corso degli anni insopportabile e pregiudizievole l’incolumità della donna e la sana crescita dei figli. A novembre 2018 vengono depositate le prime 2 denunce presso la Procura Ordinaria della Repubblica Italiana a Cremona, denunce che sanciscono l'avvio delle indagini di polizia giudiziaria volte a verificare la veridicità delle informazioni rese dalla donna e la necessità di intraprendere eventuali misure a tutela delle vittime. A gennaio 2019 si concludono le indagini ma non fuoriesce alcuna misura che possa determinare qualche forma di protezione per la donna e i bambini. Si attiva la 'rete antiviolenza territoriale': servizi sociali, tutela minori, forze dell'ordine e centro antiviolenza collaborano per dare supporto alla donna ed ai suoi bambini e costruire un progetto di tutela e sostegno. La convivenza dei coniugi diventa insostenibile per i continui agiti violenti dell'uomo a danno della donna e dei figli. La donna procede quindi alla formalizzazione, presso la Procura, di ulteriori due denunce, a febbraio e a maggio 2019, denunce che determinano il riavvio dell'iter di accertamenti sopra descritto. A giugno 2019 la situazione si inasprisce ulteriormente, la donna richiede più volte l'intervento delle forze dell'ordine per la paura, ormai divenuta costante, che l'uomo possa fare male a lei e ai propri figli. A luglio 2019 il legale del Centro Antiviolenza deposita un’istanza presso la Procura Ordinaria di Cremona volta all'ottenimento della misura cautelare che si riteneva opportuno ottenere già dal 2018 stante la gravità dei fatti riportati dalla donna in sede di denuncia e soprattutto la presenza dei due minori".

Il 13 luglio la donna formalizza la quinta denuncia per gravi atti persecutori. "Il 22 la donna si deve recare presso la propria abitazione per ritirare alcuni effetti personali e alla luce delle minacce ricevute durante la notte precedente, chiede di essere accompagnata da un’operatrice del Centro Antiviolenza. Giunte davanti alla casa, in attesa dell’arrivo delle forze dell'ordine che avrebbero garantito l’ingresso in sicurezza nell’abitazione, trovano l’uomo che si era nascosto e che, appena vede la moglie, inizia a minacciarla con un grosso cacciavite. La donna e l’operatrice riescono a rifugiarsi dentro ad un bar adiacente la casa con l’aiuto dei gestori e di alcuni clienti che riescono ad impedire all’uomo di avvicinarsi alla moglie. Uscito dal bar, l’uomo sfoga la sua rabbia distruggendo completamente l’auto della moglie, riportando alcune ferite. Scortato dalle forze dell'ordine viene condotto in Pronto Soccorso, dove di fronte al personale sanitario ed ai carabinieri ribadisce la sua intenzione di portare a compimento il proprio obiettivo, cioè 'uccidere la moglie'".

A questo punto, quelli che possono sembrare gli interventi più efficaci per “fermare” l’uomo non vengono attuati: la possibilità di procedere con un trattamento sanitario obbligatorio non viene ritenuta dai sanitari percorribile, tanto meno la Procura di Cremona accoglie la richiesta delle forze dell'ordine di procedere all’arresto dell’uomo, in quanto “non colto in flagrante”.

L’uomo, troppo “lucido” per poter essere ricoverato in modo coatto e “troppo poco pericoloso” per essere arrestato, viene quindi rilasciato. Alla luce di questi fatti, per garantire la sicurezza alla donna e ai suoi bambini, non resta che portarli in una struttura protetta.

E’ estremamente difficile sintetizzare in poche righe una storia così complessa ma soprattutto, al di là del mero elenco di fatti e azioni, far comprendere il livello di sofferenza, di stress e di paura di cui la donna ed i suoi bambini sono stati vittime.

In questi mesi la Rete Antiviolenza si è attivata, sono state messe in campo risorse ed energie sia da parte dei soggetti della rete, ma soprattutto da parte della donna stessa per intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza e attivarsi in una nuova vita completamente da ricostruire.

Purtroppo questo non è bastato, 5 denunce per maltrattamenti e atti persecutori non sono state sufficienti per far emettere le misure cautelari, gli ultimi episodi di violenza non sono stati considerati sufficientemente gravi da condurre all’arresto dell’uomo ma ovviamente, sono stati valutati sufficientemente rischiosi da richiedere un allontanamento della donna e dei bambini.

"Spesso - concludono le operatrici - servono anni affinché le donne si decidano a chiedere aiuto, servono tempo e tanti sforzi perché le donne si fidino delle istituzioni e si convincano che la denuncia sia lo strumento indispensabile per fare giustizia. Ma dopo i fatti che abbiamo descritto, servirà molto più tempo ad Alice e a tutte le donne come lei per ritrovare la fiducia e la forza per non arrendersi".

