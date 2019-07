Vicoboneghisio, sfilata di moda in memoria della maestra Rosi

VICOBONEGHISIO (Casalmaggiore) (23 luglio 2019) - Si è conclusa con un bilancio altamente positivo la sagra di Santa Margherita, organizzata dall'oratorio Madre Teresa di Calcutta di Vicoboneghisio.

L'epilogo è stato affidato alla applaudita sfilata di moda ‘Dance& Kids’, in ricordo della maestra Rosangela (Rosi) Schiroli, scomparsa alla fine di febbraio del 2017 a soli 49 anni. Una figura di cui è vivissimo e affettuoso il ricordo da parte di quanti l'hanno conosciuta, per le sue grandi qualità, sia umane che professionali.

La sfilata è stata organizzata in collaborazione con l’ASD Dimensione Danza di Nilla Barbieri e la ditta Govoni abbigliamento. Le acconciature sono state curate da Barbara parrucchiera a Casalmaggiore e il trucco da Estetica Patty.

