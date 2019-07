Insieme da 50 anni fra memorie e progetti futuri

CASALMAGGIORE (24 luglio 2019) - Mezzo secolo di vita. La Polisportiva Amici del Po sabato festeggerà questo importante compleanno con una cena di anniversario intitolata ‘50 sfumature di...Lido’. L’inizio del momento conviviale è fissato per le 20.30 (e la prenotazione è obbligatoria entro domani). Alle 22.30 Lido Disco Party, musica con il dj Cristiano Desy. Non mancherà un intrattenimento per i bambini».

Al presidente degli Amici del Po Paolo Antonini chiediamo di fare il punto. «Cinquant’anni fa nella tavernetta del Bar Italia si ritrovarono sei persone per fondare la associazione Amici del Po. Molta acqua è scorsa lungo il fiume e le strutture sono mutate e migliorate in questo mezzo secolo. Molto è stato realizzato, tanti obiettivi restano ancora da conseguire».

