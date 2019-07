A 91 anni si inventa maestro dei violini elettrici

MOTTA BALUFFI (24 luglio 2014) - Cinque anni fa realizzò il ‘verticale’, uno strumento musicale a corde (un tempo caricato su un carretto a ruote, tirato a mano o da un cavallo o da un asinello e portato per le vie dei paesi). Adesso Franco Premoli, 91 anni (ne compirà 92 il prossimo 29 settembre) e una tempra invidiabile, ha realizzato due violini elettrici amplificati.

«Essendo appassionato di liuteria — ci spiega Premoli nel suo laboratorio — tempo fa decisi di costruire due violini senza la cassa armonica, così preparai un progetto con tutte le misure, in lunghezza e in larghezza, di un violino normale. Iniziai poi la costruzione usando del legno da salice, con tutti gli accessori necessari, tranne che la muta di corde normali di studio. Sono molto soddisfatto del risultato, sia per il suono che per l’estetica».

Premoli — uomo dallo spirito invidiabile per l’energia, la voglia di fare, l’inventiva —, ha realizzato la sua prima costruzione nel lontano 1941. Si trattava di un ricevitore radiofonico con rivelatore a cristallo di galena. Con quello ascoltava di nascosto i bollettini di guerra trasmessi in onde corte da Radio Londra e Radio Firenze.

