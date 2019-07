Turismo & ambiente, dalla California in bici per gli argini

GUSSOLA (24 luglio 2019) - Che la nostra zona rivesta sempre più interesse per un turismo ecologico lo dimostra la presenza, ogni martedì in piazza Comaschi, di turisti stranieri, di varie nazionalità, che dal centro del paese partono in bicicletta per via Madonnina per salire sull’argine maestro e dirigersi verso Martignana, Casalmaggiore e Sabbioneta.

È successo anche ieri mattina, grazie alla Backroads, compagnia di viaggi internazionale con sede a Berkeley, in California. Una realtà nata nel 1979 che organizza viaggi di ogni tipo in tutto il mondo.



E tra questi itinerari c’è anche quello che porta da Parma a Verona, attraversando il Casalasco. Con i suoi pullmini la Backroads conduce turisti e biciclette in punti prefissati, come Gussola. E basta dare un’occhiata al suo sito web per rendersi conto del livello organizzativo e della capacità di fare marketing in modo particolarmente accattivante.

Nella presentazione, si dice che in questa zona «la passione è ovunque. Nell’aria. Nell’acqua. Nell’arte. Nel cibo, nel vino». E naturalmente nella cultura.

