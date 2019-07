Rifiuti, «Denunciate gli incivili»

SABBIONETA (23 luglio 2019) - «L’inciviltà si batte con la civiltà». Sì, ma anche con l’aiuto determinante dei cittadini. Le parole del sindaco Marco Pasquali vogliono essere da sprone alla guerra contro l’abbandono dei rifiuti che la sua amministrazione ha intrapreso a fronte dei continui episodi di maleducazione in più punti del territorio comunale. L’ultimo in ordine di tempo ieri mattina nel piazzale della frazione di Ponteterra dove sono stati lasciati accanto al cestino i residui di qualche festicciola del fine settimana. «Purtroppo, capita spesso che dopo i giorni festivi — ammette Pasquali — si manifestino questi abbandoni. Non abbiamo certezze ma potrebbe trattarsi anche di persone che non sono residenti da noi ma che magari vengono dalla vicina Casalmaggiore. Al di là di tutto, comunque, la vigilanza deve rimanere alta perché non è tollerabile assistere a certi comportamenti». Ciò che l’amministrazione comunale ha in mente è una stretta collaborazione con la cittadinanza, per attivare un controllo sociale efficace sulle aree pubbliche.

