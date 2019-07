Distrugge l’auto dell’ex moglie e si ferisce

VICOBONEGHISIO (Casalmaggiore, 23 luglio 2019) - Allo stesso tempo è una vicenda triste, preoccupante e drammatica quella che nel primo pomeriggio di ieri è sfociata, ancora una volta, in un momento di follia. Protagonista un 39enne, di origini indiane, separato dalla moglie (dalla quale ha avuto due figli), che intorno alle 13 e 25 ha dato in escandescenze prendendosela violentemente con la macchina della consorte, una Ford, utilizzando un cacciavite. Alla base del comportamento dell’uomo parrebbe esserci la non accettazione della sua situazione di marito separato: il 39enne non vive più in casa e adesso è senza fissa dimora. La vettura è stata colpita in più punti dall’uomo, che ha rotto alcuni finestrini, il parabrezza e danneggiato la carrozzeria. Nella furia dell’azione, il 39enne si è fatto anche male e per lui si sono rese necessarie le cure dei sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO