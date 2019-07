Sport 24h, maratona benefica

CASALMAGGIORE (20 luglio 2019) - Grandissima animazione alla polisportiva Amici del Po per la 24 ore di sport e solidarietà organizzata insieme ad Amurt con la finalità di raccogliere fondi per realizzare pozzi d’acqua in Africa.

Pochi minuti prima delle 18 — ora canonica del via ufficiale — lo speaker Mirko Bencivenni ha ricordato le caratteristiche salienti della manifestazione. Nell’arco delle 24 ore sono previste le seguenti discipline: tennis, bocce (a coppie), beach volley, nuoto, mountain bike notturna, carte, calcio a 7, tennis tavolo, rugby, fitness, rowing, camminata, canottaggio, street basket, equitazione, crossfit, scacchi, corsa notturna, pilates, yoga, tai chi chuan, shatzu, reiki, brazilian ju jitsu, mma, subacquea, attività bimbi, ballo, pole dance, trashbuster. Non manca il concorso fotografico organizzato insieme al Fotocine Casalasco.

All’ingresso dell’area della manifestazione in azione un gruppo filtro, per evitare l’introduzione di alcol. La festa è infatti alcol free. Conclusione e premiazioni domani alle 18.

