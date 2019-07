Un pallone per socializzare, "Ma la palestra cancellerà tutto"

VIADANA (21 luglio 2019) - Socializzare con un calcio al pallone è uno slogan o, molto più spesso, il sogno di qualsiasi educatore, che sia dell’oratorio oppure dei servizi sociali. Ebbene, a Viadana c’è una persona che da oltre 40 anni ci prova (e ci riesce) curando con amore ed entusiasmo il campetto ora di proprietà del San Giovanni Bosco che a settembre verrà cancellato per far posto alla palestra dell’istituto professionale di fronte. «Un’operazione incomprensibile — spiega Alberto Casali — dato che si rinuncia a un pezzo della storia cittadina per una struttura che poteva benissimo essere ospitata nel piazzale retrostante la scuola sotto un semplice ed economico pallone. In questa isola verde sono passate intere generazioni di ragazzi e ancora oggi viene utilizzato quasi tutti i giorni».

