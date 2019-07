Busi, aria condizionata ko: "La ditta risarcisca i danni"

CASALMAGGIORE (21 luglio 2019) - Il consiglio comunale non chiederà alla Fondazione Conte Carlo Busi di rimborsare i residenti per i disagi da loro patiti a causa dei malfunzionamenti dell’impianto di climatizzazione. Lo ha deciso la maggioranza consiliare venerdì sera, respingendo la mozione presentata dal gruppo di minoranza CNC-Vappina sindaco. «La rsa — ha spiegato il sindaco Filippo Bongiovanni — ha chiamato quattro volte i tecnici per la manutenzione dell’impianto di condizionamento, ma solo un’altra impresa, giovedì, ha trovato che c’erano quattro perdite e le ha riparate». Ad avviso del sindaco, semmai il cda dell’ente potrebbe valutare la richiesta di risarcimento danni «verso la ditta che non ha risolto nulla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO