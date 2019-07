Giovedì d'estate, listone gremito per il gran finale

CASALMAGGIORE (19 luglio 2019) - Soddisfazione per le serate di giugno e di luglio, l’idea embrionale di un appuntamento da organizzare entro la fine dell’estate, una serata a novembre tutta dedicata all’ex vicepresidente della Pro loco Giovanni Moreschi. E il pensiero già proiettato alla fiera di San Carlo.

Si possono sintetizzare così le considerazioni emerse nel corso di una conversazione con la presidente della Pro loco Liliana Cavalli, dopo la serata in piazza Garibaldi di giovedì. Un appuntamento rinviato per maltempo e riproposto dopo una settimana con ‘La notte dei saldi’ e i negozi aperti in tutto il centro. Dalle 20 le panche allestite sul listone sono state prese d’assalto da tante persone che hanno gustato fritto misto e patatine fritte in collaborazione con Ajolfi, innaffiando il tutto con birra e vino. A seguire tanta musica, con la band Crazy Legs che ha proposto una selezione rock’n’ roll da Chuck Berry a Elvis Presley.

