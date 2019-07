Guido Gallese, in arrivo il vescovo con la pagaia

CASALMAGGIORE (20 luglio 2019) - Un vescovo con la pagaia approderà sulla riva del Po a Casalmaggiore venerdì prossimo. Si tratta del presule di Alessandria, monsignor Guido Gallese, 57 anni, sportivo appassionato di sup (stand up paddle), una sorta di tavola da surf sulla quale ci si sposta, appunto, con la pagaia. Ed è proprio con un sup che monsignor Gallese percorrerà 290 chilometri sul Tanaro e sul Po da Alessandria a Boretto, passando anche da Casalmaggiore. Per poi farne altri 270 a piedi fino a raggiungere la basilica di San Marco, a Venezia. Il via è atteso per domani.

Quella di venerdì sarà una delle tappe del cammino ‘Da San Pietro a San Marco’ che il vescovo Gallese, da quasi sette anni alla guida della diocesi di Alessandria, oltre a essere delegato della conferenza episcopale italiana per la pastorale giovanile, condurrà con una quindicina di persone: i giovani della pastorale giovanile e vocazionale. Tutti affronteranno la prima parte del tragitto su tre canoe, due barcé (le storiche barche a fondo piatto dei pescatori del Po) e un gommone della Protezione civile. E tutti proseguiranno poi a piedi con il vescovo. La parte in barca si concluderà proprio il 26 a Boretto Po (Reggio Emilia), la parte in cammino il 7 agosto, con l’arrivo a Venezia.

