Busi, scelto il nuovo cda: presidenza alla Bozzetti

CASALMAGGIORE (19 luglio 2019) - Questa sera, nel corso del consiglio comunale convocato per le 21, Roberta Bozzetti sarà eletta presidente della Fondazione Conte Carlo Busi. Prenderà il testimone dal medico chirurgo Franco Vacchelli, che ha guidato l’ente negli ultimi cinque anni. Nata a Casalmaggiore il 25 novembre 1974, la Bozzetti fa parte della lista ‘Casalmaggiore al Centro’ del sindaco Filippo Bongiovanni. È laureata in Economia e Commercio e ha svolto incarichi di tipo manageriale, con una vasta esperienza maturata nel settore bancario, sia per quanto attiene la materia del credito, che della finanza e della gestione del personale. È stata direttore di filiale di banca ed è consulente aziendale per libera professione. Vicepresidente sarà Ennio Franchi, 66 anni, di Quattrocase, pensionato, per tre anni presidente della pubblica assistenza Padana Soccorso. Confermata nel consiglio di amministrazione Angela Bigi, dipendente Asst Cremona, esperta del settore amministrativo e sanitario, vice presidente uscente, e l’avvocato Gianluca Goi, classe 1973. Questi sono i quattro consiglieri scelti dalla maggioranza per guidare la fondazione che gestisce la rsa. Già lunedì è previsto l’insediamento del nuovo cda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO