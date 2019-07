Amatrice, task force con il cibo per gli animali

MARTIGNANA DI PO (19 luglio 2019) - Domani notte alle 4 partiranno da Martignana due furgoni. Un terzo, con il sindaco Alessandro Gozzi e la moglie, inizierà il viaggio dopo qualche ora. Destinazione comune le frazioni nord di Amatrice. Qui sette volontari del gruppo ‘Amici Centro Italia’ porteranno aiuti alimentari per animali di allevamento e di affezione alle popolazioni terremotate.

«Si tratta della 14esima spedizione, nell’arco di due anni e cinque mesi — ci spiegano i volontari —. Il nostro gruppo, nato informalmente a febbraio del 2017, è formato da persone di Casalmaggiore, Martignana di Po, Remedello, Cremona e Parma. Prossimamente ci costituiremo in associazione».

In questo caso specifico la spedizione sarà tutta casalasca, anche se tutti hanno dato una mano a realizzarla.

