Casalmaggiore, Gianfranco Zani condannato per maltrattamenti

CASALMAGGIORE (18 luglio 2019) - Gianfranco Zani, il 53enne di Casalmaggiore finito in manette perché ritenuto responsabile di aver appiccato il fuoco all’abitazione coniugale di Ponteterra, frazione di Sabbioneta, causando la morte per asfissia del figlio Marco di 11 anni il 22 novembre dello scorso anno, è stato condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della moglie e di un figlio. Così ha deciso mercoledì il giudice Serra Cassano del Tribunale di Mantova. La condanna del giudice è esattamente la metà di quanto chiesto dal pubblico ministero Carmela Sabatelli, otto anni e sei mesi.

Zani, in una udienza precedente, ha negato di essere un marito e un padre violento. A luglio dello scorso anno, però, aveva picchiato il figlio più grande, ricoverato alcuni giorni in ospedale dopo averlo colpito alla testa con un altoparlante. A settembre altro ricovero, stavolta per la moglie, presa a schiaffi, pugni e calci. Il 9 novembre aveva aggredito a pugni la moglie e picchiato i due figli più grandi che cercavano di difenderla.

Zani resta in carcere a Pavia, in attesa dell'altro processo, quello che lo vede imputato per la morte del figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO