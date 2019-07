Banca dell'Acqua, lavori socialmente utili per pagare le bollette

CALVATONE (18 luglio 2019) - Anche a Calvatone chi è in ritardo con il pagamento delle bollette dell’acqua e si trova in situazioni di vulnerabilità potrà risolvere le situazioni di morosità, purché sia imprevista ed incolpevole, realizzando attività a rilevanza sociale. Questo è l’obiettivo del progetto della Fondazione Banca dell’Acqua cui la giunta comunale guidata dal sindaco Valeria Patelli ha appena aderito. Il progetto della Banca dell’Acqua, nato nel 2014 in seno all’assemblea di Padania Acque per attuare una forma innovativa di contrasto alla morosità incolpevole, unico esempio in Italia, ha portato nel biennio di sperimentazione 2017-2018 ad aiutare cento persone impossibilitate a pagare le bollette dell’acqua per cause indipendenti dalla loro volontà. L’attività, visto il successo e l’efficacia, continua.

