Paradise Beach, il 27 luglio notte di festa sullo spiaggione

CASALMAGGIORE (17 luglio 2019) - Annunciato da un video spettacolare realizzato sul Po anche con l’utilizzo di un drone da Giovanni Grossi, dopo un anno di pausa sabato 27 torna sullo spiaggione di Fossacaprara il Paradise Beach, un evento arrivato alla sua quinta edizione e in grado di richiamare centinaia di ragazzi e ragazze lungo il Grande Fiume. Nato nel 2010 come una semplice festa in spiaggia, negli anni ha mantenuto sempre il suo spirito diventando l’unica one night di tendenza delle rive del Po. «Non poteva mancare anche quest’anno un’evoluzione — dicono i giovani organizzatori —. Infatti, oltre al dj set, gli spettacoli pirotecnici con fuoco e luci e l’incredibile atmosfera che solo la nostra bellissima golena può darci, quest’anno abbiamo deciso di rinnovarci organizzando un grande torneo di Color Beach Volley con ricchi premi. Inoltre per la prima volta abbiamo rinunciato al servizio barca, per rendere l’accesso disponibile per tutti e senza limiti. Non mancheranno le grandi collaborazioni con le maggiori realtà di intrattenimento della zona , tra cui La Rotonda di Viadana , la discoteca Fura di Gussola e il Chloè cocktail bar di Guastalla».