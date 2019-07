Trovato con droga e proiettili, denunciato un 35enne

VIADANA (17 luglio 2019) - Continua la battaglia da parte dei carabinieri della Compagnia di Viadana, comandata dal capitano Gabriele Schiaffini, allo spaccio e l’utilizzo di stupefacenti. Ieri i militari del Radiomobile, coordinati dal maresciallo maggiore Gianni Biagi, durante un controllo alla circolazione stradale a Viadana, hanno fermato un uomo, residente a Cremona, di 35 anni alla guida di una Fiat Punto. Lo stesso è stato trovato in possesso di un grammo di hashish: i militari hanno, così, proceduto ad una perquisizione domiciliare, che ha portato al rinvenimento di un’altra ventina di grammi di sostanza stupefacente e di strumentazione atta al confezionamento e al taglio, oltre a due proiettili detenuti senza autorizzazione. Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per spaccio di stupefacenti e di detenzione abusiva di munizioni. La sostanza stupefacente e i proiettili sono stati posti sotto sequestro.

