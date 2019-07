Morso da un cane, 43enne ferito: indagano i vigili

VIADANA (16 luglio 2019) - Un 43enne è stato morso da un cane in via Don Mazzi a Cogozzo. L’episodio è avvenuto nella lottizzazione che si trova di fronte alla scuola elementare e la vittima ha riportato ferite di media gravità che ha comportato l’intervento della Croce Verde. L’uomo è stato medicato sul posto e non è stato trasportato all’Oglio Po. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Viadana che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio e valutare eventuali responsabilità.

