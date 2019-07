Sport e solidarietà, le 24 ore per l'Africa

CASALMAGGIORE (17 luglio 2019) - Alle 18 di sabato agli Amici del Po inizia la 24 ore di sport e solidarietà, organizzata dalla polisportiva e dall’associazione Amurt. Lo slogan quest’anno è Acqua è vita! perché con il ricavato Amurt costruirà pozzi in Africa. «Siamo giunti alla sesta edizione», ha esordito Paolo Antonini, presidente degli Amici del Po, affiancato da Paolo Bocchi, ex presidente di Amurt Italia, presentando la manifestazione. «Siamo ben felici di ospitare questa iniziativa perché crediamo che la nostra società possa dedicare un po’ di tempo e i suoi spazi ad attività a favore di chi ha più bisogno», ha continuato Antonini. Il presidente della polisportiva ha poi spiegato che, contrariamente a quanto annunciato lo scorso anno, il ricavato dell’edizione 2018 non sarà destinato alla palestra a cielo aperto: «La cifra era di 10 mila euro e avevamo già chiesto i preventivi per avere una struttura idonea. Avevamo chiesto al Comune di dotare di telecamere l’area interessata per evitare possibili danneggiamenti agli attrezzi che, in un primo momento volevamo collocare nel parchetto del Lido Po (davanti al parcheggio), per poi valutare invece la zona del parco di via Italia, vicino alla casetta del book crossing. Purtroppo l’ipotesi della videosorveglianza non si è formalizzata e così abbiamo deciso di devolvere i 10 mila euro dello scorso anno e quelli che introiteremo quest’anno ai pozzi in Africa. Ci dispiace che questa occasione sia stata persa».

Tante discipline

Le iscrizioni sono aperte da ieri presso la sede degli Amici del Po, dalle 16 alle 20. La quota è di 15 euro e dà diritto alla t-shirt dell’evento e a una borraccia che potrà essere utilizzata per contenere l’acqua refrigerata messa a disposizione di tutti con la fonte predisposta per l’occasione. Per i bambini la quota sarà di 10 euro. Le discipline previste sono: tennis, bocce (a coppie), beach volley, nuoto, mountain bike notturna, carte, calcio a 7, tennis tavolo, rugby, fitness, rowing, camminata, canottaggio, street basket, equitazione, crossfit, scacchi, corsa notturna, pilates, yoga, tai chi chuan, shatzu, reiki, brazilian ju jitsu, mma, subacquea, attività bimbi, ballo, pole dance, trashbuster. Il concorso fotografico aperto a tutti prevede la pubblicazione delle immagini su Instagram. Dalle 19 Summer party con musica e dj set, servizio bar e ristorazione sempre aperto. Info 0375/43502 e 347/3887378.

