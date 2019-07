Scarica rifiuti, visto e denunciato da un agricoltore

TORRE DE' PICENARDI (17 luglio 2019) - Un importante segnale di civismo concreto e non solo a parole: l’autore dell’inquinamento ambientale avvenuto nel territorio comunale di Torre de’ Picenardi è stato segnalato ai carabinieri. Un agricoltore, infatti, ha visto qualcuno scaricare rifiuti - sacchi di immondizia contenenti materiali inerti e altri materiali inerti nei pressi di un fosso di colo delle acque piovane di Torre - e ha annotato la targa del furgone su cui si trovavano i materiali. Il punto in cui è avvenuto il fatto è a circa un centinaio di metri dalla ex casa cantoniera, diroccata, posta al confine con Drizzona.

