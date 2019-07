Emozioni e rock britannico con i Dire Strato

CASALMAGGIORE (15 luglio 2019) - Dopo il successo del concerto con Bernardo Lanzetti e gli Extra, la sede Avis di Casalmaggiore, è stata cornice dell’applauditissima esibizione dei Dire Strato, cover band dei Dire Straits, con Andrea Cervetto (chitarra e voce), Alex Polifrone (batteria e voce), Paolo Polifrone (basso). Alle tastiere Giuliano Lecis è stato sostituito all’ultimo da Johnny Pozzi. Un’altra bella serata, con musicisti di spessore, che ha regalato vere emozioni al foltissimo pubblico presente. Il suono, le atmosfere e le emozioni della storica band inglese sono state rivissute in uno show di due ore e mezza.

Per dire della qualità: Cervetto, chitarrista e cantante del gruppo mito New Trolls, è stato selezionato personalmente da Brian May dei Queen come chitarrista per il musical We Will Rock You e così Alex Polifrone, batterista e voce dei New Trolls. Filippini è chitarrista e cantante dei Domino Zero.

