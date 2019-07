Lavori, strada bloccata: nessuna indicazione, proteste

CASALMAGGIORE (12 luglio 2019) - Ha suscitato proteste, oggi pomeriggio, la chiusura di strada San Leonardo, in uscita sull’Asolana, a causa dei lavori alla rotatoria Penny. A far arrabbiare, soprattutto, la mancanza di segnali che avvertissero del blocco, il che ha costretto a pericolose manovre di inversione. La posa dei segnali è compito della ditta, ma c’è chi polemizza con il Comune «che non è intervenuto». E infatti la protesta ha subito investito la politica. Il gruppo consiliare 'Casalmaggiore la nostra casa' è subito intervenuto con la seguente nota: "Siamo stati contattati da alcuni cittadini arrabbiati perché si sono trovati intrappolati alla fine di via San Leonardo chiusa da mezzi pesanti e escavatori dei lavori. Chiedono come mai nessuno ha messo un cartello un po' prima per avvisare della situazione. Immaginiamo che sia dovere della ditta fare le dovute segnalazioni, ma il disagio è tutto dei cittadini che abitano nelle vie interne. Quindi che gli attori in campo trovino il modo di parlarsi e compiere un'azione tutto sommato semplice come mettere un cartello che avvisi della situazione e dia indicazioni sul da farsi".

