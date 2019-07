Miss Italia, Cristina ancora terza: punta alle prefinali

CASALMAGGIORE (13 luglio 2019) - Terza, seconda (Miss Rocchetta Bellezza) e ora ancora terza. Cristina Fiorello, 21enne di Agoiolo, accumula podi nelle selezioni di Miss Italia, ma ancora le manca la vittoria che le consentirebbe l’ammissione alle prefinali nazionali, l’ultimo gradino prima della finalissima. Giovedì sera a Saronno ha sfiorato la corona aggiudicandosi, come dicevamo, il terzo posto. Ma Cristina - ha raccontato ieri la mamma Angela - non demorde. Nella stessa serata di ieri è scesa nuovamente in passerella a Lovere per la fascia di Miss Italia Cinema. Si può sostenere Cristina anche sulla pagina Facebook ‘Miss Italia Lombardia official’ mettendo un ‘like’ alla sua foto per eleggerla Miss Web: è la numero 18.

