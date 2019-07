Rotary, un altro casalasco guida il Distretto 2050

SAN GIOVANNI IN CROCE (12 luglio 2019) - Ancora una volta è un casalasco a ricoprire il prestigioso incarico di governatore del Distretto 2050 del Rotary che riunisce ben 74 club sparsi nelle province di Cremona, Mantova, Lodi, Pavia, Brescia, Piacenza: Maurizio Mantovani, 68 anni, di San Giovanni in Croce (ma nato a Parma), sposato con Luciana Stringhini, pilota d’aereo professionista con alcune migliaia di ore di volo di attività. Laureato in Ingegneria Aeronautica nel 1975 presso il Politecnico di Milano, Mantovani ha operato, nei quarant’anni di attività, in quasi tutti i settori aeronautici. Ha inoltre partecipato alla realizzazione e gestione dell’aeroporto di Parma, ricoprendo la carica di consigliere delegato nei primi 10 anni di attività dello scalo. Attualmente è libero professionista e consulente industriale, specializzato in gestione aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO