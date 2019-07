Ponte sull'Oglio tra Marcaria e Bozzolo: sabato 20 stop alla circolazione

CASALMAGGIORE (11 luglio 2019) - Chiusura al traffico del ponte sul fiume Oglio lungo la SP n. 10 “Padana Inferiore” tra i comuni di Marcaria e Bozzolo dalle ore 6.30 alle ore 20 di sabato 20 luglio per l’effettuazione di prove di carico.

A seguito di ispezioni eseguite sul ponte è infatti emersa la necessità di svolgere ulteriori indagini sulle caratteristiche prestazionali della struttura in rapporto ai volumi di traffico che quotidianamente percorrono il manufatto. Per eseguire le necessarie prove di carico è però indispensabile chiudere al transito il ponte deviando la circolazione su percorsi alternativi. In particolare il traffico sarà indirizzato su SP 64 “Bozzolo-Casalmaggiore”, su SP 78 “Ex Padana Inferiore” e SP 67 “Marcaria-Acquanegra” per i veicoli diretti a Mantova e viceversa per i veicoli diretti a Bozzolo.

