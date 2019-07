Lite e botte in piazza, 39enne in ospedale

CASALMAGGIORE (11 luglio 2019) - Un litigio fra due uomini di origine straniera finito a botte. È accaduto attorno alle 22.30 di mercoledi, davanti a testimoni, in piazza Garibaldi, all'altezza dell'incrocio con via Favagrossa. Ad avere la peggio un 39enne finito a terra dopo essere stato colpito alla testa e poi trasportato in codice verde all'ospedale Oglio Po da un'ambulanza della Padana Soccorso. Sul posto i carabinieri. L'aggressore al loro arrivo era sparito.

