Scontro fra auto: due feriti

RIVAROLO MANTOVANO (11 luglio 2019) - E’ di due feriti in maniera non grave, il bilancio dell’incidente di ieri mattina avvenuto a Rivarolo Mantovano, di fronte all’azienda Badalini. A scontrarsi frontalmente la Ford Fiesta condotta da A.T. 34 anni, originario di Conversano (Bari) e dipendente dell’ospedale di Bozzolo, che stava andando al lavoro, e la Audi A1 con alla guida il 21enne di Casalmaggiore M.M., che tornava a casa. L’uomo alla guida della Fiesta ha rimediato una botta alla testa mentre il casalese un ematoma al ginocchio. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Mantova da un’ambulanza della Croce Verde di Mantova. I rilievi e la dinamica sono stati raccolti dai carabinieri di Gazzuolo.

