Ferrovia, tocca agli autobus

CASALMAGGIORE (11 luglio 2019) - Con un avviso pubblicato ieri sul sito internet istituzionale, Trenord ha confermato quanto avevamo già anticipato nei giorni scorsi. Da sabato 13 luglio a sabato 31 agosto la linea ferroviaria Brescia-Parma sarà interrotta, dal capoluogo casalasco fino alla città di Maria Luigia per consentire di lavorare h24 alla manutenzione della tratta. I treni da Casalmaggiore a Parma, e viceversa, saranno sostituiti da autobus, mentre le ‘littorine’ continueranno regolarmente il loro servizio dalla stazione di Casalmaggiore - che per un mese e mezzo diventerà una sorta di capolinea — a quella di Brescia.

Fino ad ora gli importanti lavori di ammodernamento non avevano avuto ripercussioni sul transito dei treni poiché compiuti nelle ore notturne: per inciso, nei giorni scorsi si è verificato qualche sforamento dei tempi, di cui hanno fatto le spese alcune corse mattutine.

Qualche disagio si è avuto a causa della chiusura di alcuni passaggi a livello in territorio emiliano, ma il disturbo maggiore lo ha avuto senz’altro chi abita nei dintorni della stazione e della ferrovia per via dei rumori notturni dovuti al via vai dei mezzi d’opera dal cantiere impiantato nel vecchio scalo merci.

