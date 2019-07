Sicurezza, telecamere da divisa e da cruscotto. Reati filmati in diretta

CASALMAGGIORE/MARTIGNANA DI PO (10 luglio 2019) - Tra poche settimane, il tempo di acquistare fisicamente le attrezzature e di attivarle, e poi mettersi a discutere, magari insultare o, peggio ancora, resistere agli agenti della polizia locale potrebbe rivelarsi una pessima idea. Già lo è attualmente, è ovvio, ma con le strumentazioni di cui saranno a breve dotati i vigili urbani non ci saranno scappatoie che tengano nell’eventualità si finisca davanti a un giudice.

Tutto potrà infatti essere filmato e registrato con le body cam, le videocamere da divisa che gli agenti porteranno addosso per accertare eventuali responsabilità di terzi durante controlli e accertamenti, ma anche con le dashboard camera, comunemente abbreviato in dash cam (letteralmente, telecamere da cruscotto), dispositivi elettronici per l'acquisizione di immagini che sono applicabili sul parabrezza delle auto di pattuglia al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura.

