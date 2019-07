Tra la sabbia pure ossa e il cranio di un cavallo

SAN PAOLO RIPA D'OGLIO (10 luglio 2019) - È spuntato anche il cranio di un cavallo durante la giornata ecologica organizzata domenica dal Forum Giovani Piadena Drizzona. «Abbiamo trovato di tutto», riferisce Andrea Volpi. «C’erano anche delle altre ossa. Ho girato le fotografie a Davide Persico per capirci qualcosa di più».

Persico, sindaco di San Daniele Po, insegna Museologia naturalistica e Paleobiologia nel corso di laurea in Scienze della Natura e dell’Ambiente all’Università di Parma: «Mi ha confermato che il cranio è di un cavallo e il resto sono subfossili, almeno storici se non di più. Una volta recuperati glieli farò visionare direttamente».

A testimonianza che nell’Oglio c’è davvero di tutto, aggiunge Volpi, «abbiamo trovato anche una carta assegni del valore di 50 mila lire che scadeva nel 1971. C’erano anche un frigorifero e un carretto».

