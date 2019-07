Piadena, nuova voragine

PIADENA DRIZZONA (10 luglio 2019) - A cura dell’impresa edile Bolsieri di Canneto sull’Oglio, oggi iniziano i lavori di sistemazione della voragine nel manto stradale che si è aperta in via Filanda. Un inconveniente che, dopo la segnalazione presentata dal responsabile dell’ufficio tecnico, ha indotto il segretario comunale Maurizio Scoma, in sostituzione del comandante di polizia locale, temporaneamente assente, a emettere lunedì una ordinanza con cui è stato disposto lo ‘stop’ alla circolazione veicolare in via Filanda. Il ‘buco’ nell’asfalto è relativamente piccolo, pari a una trentina di centimetri di diametro, ma il problema vero sta sotto.

