Carta che ti…estate! Nuova proposta di laboratori per grandi e piccini

CASALMAGGIORE (9 luglio 2019) - Il Museo del Bijou di Casalmaggiore propone un tris di appuntamenti rivolti a tutte le età: nei giovedì sera dell’11, del 18 e del 25 luglio (ore 21,30), presso le fresche sale del museo si terranno tre incontri per imparare a riciclare creativamente la carta. Curati da Chiara Storci e da Fulvia Cavalli, i laboratori permetteranno di realizzare, con tecniche diverse, divertenti e semplici monili: collane, bracciali, ciondoli, portachiavi e tutto ciò che la fantasia potrà suggerire, utilizzando vecchi giornali, ritagli di riviste, volantini pubblicitari, cartoncini e fogli colorati. Bambine e bambini, signore e in generale persone “diversamente giovani” potranno lavorare insieme, condividendo chiacchiere, esperienze e la voglia di apprendere nuovi modi per trascorrere piacevolmente il tempo.

Il costo per ogni appuntamento è di 4 euro; gli incontri sono a numero chiuso, quindi è consigliabile prenotarsi allo 0375 284424 (Ufficio Cultura del Comune di Casalmaggiore) o allo 0375 43682 (Biblioteca Civica), oppure via mail a info@museodelbijou.it

