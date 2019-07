International festival, la città accoglie la musica del mondo

CASALMAGGIORE (8 luglio 2019) - Con il concerto inaugurale nel cortile del Palazzo della Congregazione (preceduto nel tardo pomeriggio da un concerto di benvenuto in Santa Chiara), è iniziata ufficialmente la 23esima edizione del Casalmaggiore International Music Festival, che si concluderà il 28 luglio. Un evento che movimenta la città offrendo tante occasioni per ascoltare buona musica. In mattinata presso la Fondazione Santa Chiara si respirava un’aria internazionale grazie all’incontro di benvenuto agli studenti alla presenza di autorità, organizzatori e docenti. Lingua ufficiale l’inglese, viste le diverse provenienze dei partecipanti: oltre all’Italia, Stati Uniti d’America, Taiwan, Corea del Sud, Armenia, Canada, Germania, Giappone, Polonia, Cina, Bulgaria, Australia, Grecia, Austria, Ungheria, Norvegia, Danimarca, Islanda, Estonia.

