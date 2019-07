Asolana, il Comitato contro il rondò: 'Inutile e pericolosa'

CASALMAGGIORE (7 luglio 2019) - «Questa non è un’opera che porterà del bene alla comunità, anzi, è il frutto di un progetto politico completamente sbagliato: è inutile, pericolosa e a forte rischio incidenti». Margherita Careddu, ex insegnante in pensione, vive in via Pascoli, a pochi metri di distanza dalla nuova rotatoria sulla provinciale Asolana che ha sostituito il vecchio incrocio semaforico: da anni, insieme al marito Renato e ad altri residenti in fregio alla strada ad alto scorrimento, si batte affinché venga realizzata la tangenziale: «Come Comitato Asolana lo abbiamo chiesto a tutte le amministrazioni che si sono via via succedute, e avremmo voluto che si battessero i pugni in Regione. Abbiamo anche domandato controlli su velocità e pesi trasportati dai mezzi in transito, la realizzazione del raccordo ferroviario per la Marcegaglia, che toglierebbe parecchio traffico dalla strada, e un monitoraggio serio della qualità dell'aria. Ma siamo ancora al punto di partenza».

