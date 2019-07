Consorzio Bonifica Navarolo, ecco 2,7 milioni di euro

VIADANA (5 luglio 2019) - Una notizia molto importante per tutto il territorio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha destinato al Consorzio di Bonifica Navarolo, con sede a Casalmaggiore, guidato dal presidente Guglielmo Belletti, 2,7 milioni di euro per la realizzazione di interventi volti a prevenire il dissesto idrogeologico. Resta però, va detto, l’ultimo ostacolo da superare prima che l’assegnazione dei fondi sia definitiva: il vaglio del Cipe.

«Con quei fondi, sempre che il Cipe via libera, verranno sostituiti i motori ormai obsoleti, vecchi di 80 anni, dell’impianto di San Matteo delle Chiaviche», spiega il vicepresidente vicario del Navarolo, Luigi Ardenghi (della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi), che ha sempre avuto a cuore tutta la questione. «Con le bombe d’acqua che ogni tanto si verificano - continua Ardenghi -, il timore è che gli impianti attuali possano far fatica a reggere o comunque andare in sofferenza. Con motori quasi al doppio della potenza attuale, potremo stare sicuramente più tranquilli».

La novità è emersa con la pubblicazione degli allegati al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio scorso con l’elenco degli interventi urgenti e non differibili contro il dissesto idrogeologico proposti dai Commissari straordinari al dissesto, all’emergenza e le autorità di bacino distrettuali. La spesa è già attivabile nel 2019.

