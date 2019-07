Piazza Spagna, finale bollente fra braci e fuochi d'artificio

CASALMAGGIORE (5 luglio 2019) - Si avvia a un finale di ‘fuoco’ l’edizione 2019 della Fiera di Piazza Spagna organizzata dalla Pro loco con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Detto dell’ottimo successo di pubblico della serata di giovedì dedicata alla musica da ballo anni ‘70/’80 (Tam Tam disco remember) — con il sempre apprezzato stand della torta fritta dei volontari della Pro loco — e del coinvolgente spettacolo di danza proposto dal Centro Vitien, il sabato sera in fiera sarà caratterizzato dal Dj Contest con quattro disc jockey sul palco «per far ballare fino all’una di notte».

[GUARDA QUI IL VIDEO]

E intanto ci si prepara a domenica, giorno di chiusura della manifestazione che quest’anno, come dicevamo, è dedicato al fuoco in diverse accezioni: si parte con le braci della prima grigliata per tutti, e a prezzi popolari, in piazza Garibaldi. Dalla brace al fuoco: alle 22 piazza Garibaldi ospiterà lo spettacolo ‘Inferno’: danza, fuoco e giocoleria della compagnia Focoleria Pyro Dance. Alle 23.30, infine, tutti sull’argine per assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico di chiusura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO