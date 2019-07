Solarolo, scontro tra auto; quattro feriti

SOLAROLO RAINERIO (5 luglio 2019) - Scontro tra due auto all’incrocio tra la via per Gussola e la provinciale Giuseppina alle 21 e 25 di giovedì. Il bilancio è di quattro feriti, non gravi (codici gialli e verdi), trasportati all’ospedale Maggiore di Cremona. Pesanti i danni alle autovetture. Protagoniste dell’incidente una Peugeot 3008, condotta da un 29enne di Voltido, che viaggiava da solo, e una Renault Megane su cui si trovavano tre persone, un uomo di 39 anni, una donna di 38 e un’altra donna di 51 (da Gazoldo degli Ippoliti).

