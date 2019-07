Ponte Viadana-Boretto prove di collaudo, sabato stop al traffico

VIADANA (4 luglio 2019) - Chiusura al traffico del ponte sul fiume Po tra Viadana e Boretto dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di sabato 6 luglio 2019 per effettuare la seconda sessione di prove di collaudo statico della struttura dopo i recenti interventi di manutenzione.

Il traffico sarà indirizzato su SP 59 "Viadanese", su SP 57 "Mantova-S. Matteo-Viadana" e SP 93 "57 bis raccordo ponte sul Po-Guastalla" per i veicoli diretti a Boretto - Sorbolo. La circolazione sarà invece deviata su SP ex SS 358 "Di Castelnuovo" verso Casalmaggiore per i veicoli diretti a Parma. I lavori di adeguamento statico delle strutture sulla SP ex SS n. 358 Di Castelnuovo" sono stati conclusi da poco. Per effettuare le prove di collaudo è indispensabile vietare il transito ad ogni veicolo.

