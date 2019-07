Casalmaggiore, rinviata a giovedì l'apertura della rotonda Penny

CASALMAGGIORE (3 luglio 2019) - Annunciata dall'amministrazione provinciale al sindaco per le 15 di oggi, è stata rinviata a mezzogiorno di domani, giovedì 4 luglio, l'apertura della rotonda Penny lungo la provinciale Asolana. I lavori da parte dell'impresa sono ancora in corso e non è stato possibile rispettare la tempistica diffusa. Appuntamento a domani, pertanto (salvo imprevisti ulteriori).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO