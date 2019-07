Percorso a ostacoli, per i ciclisti soluzione vicina

VIADANA (4 luglio 2019) - L’adesione al progetto regionale di riduzione dell’incidentalità stradale nella Bassa mantovana consentirà al Comune di Viadana di realizzare il collegamento ciclabile al Parco commerciale e alla zona industriale Gerbolina da via Viazzoli al parcheggio di via Grazzi Soncini con attraversamento di viale Kennedy. Un intervento molto atteso da tantissimi cittadini, soprattutto anziani, che per uscire dal centro cittadino e recarsi al centro commerciale in bicicletta si trovano a dover affrontare un percorso davvero disagevole: strada sterrata con buche profonde che con la pioggia diventano piccoli stagni e un dislivello piuttosto pronunciato del fondo all’incontro con la Kennedy. Non a casa qualche tempo fa l’ufficio tecnico ha posizionato delle barriere di cemento per impedire il passaggio ai ciclisti che, in verità, preferiscono la fatica del percorso a ostacoli piuttosto che percorrere la rotatoria della Gerbolina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO