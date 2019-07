Torre de' Picenardi, piscina comunale: sabato la riapertura

TORRE DE' PICENARDI (3 LUGLIO 2019) - Stamattina, come annunciato dal nostro giornale, si è tenuta la riunione della Commissione comunale per i pubblici spettacoli, per valutare la congruità dei lavori di sistemazione della piscina comunale. "La commissione - spiega il sindaco Mario Bazzani - ha dato l'ok, con alcune prescrizioni che risolveremo a breve. Sabato dovremmo aprire l'impianto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO