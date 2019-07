Tromba d'aria Casalmaggiore, chiesta la calamità naturale

CASALMAGGIORE (2 LUGLIO 2019) - A seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio casalasco-viadanese lunedì, il sindaco Filippo Bongiovanni chiederà alla Regione i danni per calamità naturale. "Per i residenti o proprietari di immobili nel Comune di Casalmaggiore che abbiano avuto danni, chiederemo a Regione danni per calamità naturale - spiega il sindaco -, anche per il fatto che non è uscito alcun avviso di rischio o criticità nè di vento forte nè di temporale sul nostro territorio. I tempi, dettati dalla normativa regionale, sono purtroppo stretti. Vanno segnalati eventuali danni subiti da privati al CSC entro giovedì 4 luglio. Non abbiamo la certezza che Regione ci riconoscerà la calamità naturale, ma per i disagi e i danni avuti mi sembra doveroso richiederlo", conclude il sindaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO